Асатиани Гектор Гигоевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Асатиани
- Имя
- Гектор
- Отчество
- Гигоевич
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12916. АСАТИАНИ, ГЕКТОР ГИГОЕВИЧ, 19 л. Гр. Кутаиск. г.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Торг. спирт., лиш. св. 5 л., с зач. 11 д. пр. з. Исп. 5 окт. 920.
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