Иванов Семен Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47011. ИВАНОВЪ, СЕМЕНЪ НИКОЛАЕВЪ (онъ же Скочко). Лиш. ос. пр. изъ к. Сквирск. у., Чубинецк. в., с. Ерчиковъ, 24 л., рд. въ г. Сквирѣ; — Кіевск. О. С. (въ 6 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 12 Мая 905. | 902 3258 1655 У. | 97 2561 170 М. | 99 60170 1643 У. | 95 77706 174 М. | 99 2755 1655 У.
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