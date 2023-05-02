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Цаплин Матвей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цаплин
Имя
Матвей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7898. ЦАПЛИН, МАТВЕЙ ПЕТРОВИЧ, 38 л., Гр. Вельск. у., Успенск. в., д. Арефина,; Н. С. 6 уч. Вельск. у., Кража, лиш. св. 1½ г., Исп. 12 нояб. 919.

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