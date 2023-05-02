Грулле Эрнст-Оскар Юкуснов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грулле
- Имя
- Эрнст-Оскар
- Отчество
- Юкуснов
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144931. ГРУЛЛЕ, ЭРНСТЪ-ОСКАРЪ ЮКУсновъ. К. Гробин. у., Дурбенск. в., 26 л., рд. въ г. Либавѣ; — Либав. О. С. 28 Сент. 909, 2 п. 134, 135 и 1 ч. 16 57 У., арест. отд. 1 г. Исп. 3 Нояб. 909. | 904 58025 172 М. | 902 62729 1647 У.
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