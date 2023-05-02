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Седов Дмитрий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Седов
Имя
Дмитрий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
05 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8844. СЕДОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 35 л., Кинешемск. у., Вичугск. в., д. Марфина. Ив.-Воз-несенск. Губсуд. Ст. ст. 116, 188, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 июня 923.

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