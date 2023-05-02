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Киреев Аггей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киреев
Имя
Аггей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
03 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5878. КИРЕЕВ АГГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 56 л., Верхнеуденск. у., Холхолойск. в. и с., Прибайкальск. Губсуд., Ст. 142, лиш. св. 5 л. 3 м. 14 д. и пор. пр. 4 г., Исп. 3 июля 923.

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