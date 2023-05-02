Леонова Мария Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонова Мария Карповна

Леонова Мария Карповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонова
Имя
Мария
Отчество
Карповна
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8043. ЛЕОНОВА МАРИЯ КАРПОВНА, 38 л., г. Ржева. Н. С. 2 уч. Ржевск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр 2 г. Исп. 8 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.