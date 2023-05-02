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Сергеев Сергей Архипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеев
Имя
Сергей
Отчество
Архипов
Дата исполнения приговора
15 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 299
Источник
Скан
Оригинальная запись
98541. СЕРГѢЕВЪ, СЕРГѢЙ АРХИпОВЪ, 20 л. К. Уфимск. у., Нагаевск. в., д. Шмитовой; — Уфимск. О. С., 30 Апр. 911, 140, 2 и 3 ч. 309 У., тюр. 2 г. Исп. 15 Іюля 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 905 г. № 16856, котор. постан. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 151065, 81380 и 64746. | 905 42935 169 М.

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