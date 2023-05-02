Слесарев Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Слесарев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87691. СЛЕсАРЕВЪ, МИХАИЛЪ ИВАновъ, 28 л. К. Невельск. у., Рыкшинск. в., д. Пружинца; — Великолуцк. О. С., 5 Февр. 911, 114, 119, 152, 556, 9, 1 ч. 567, 2 ч. 924 и 927 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 31 Марта 911.
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