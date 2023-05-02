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Кузовлев Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузовлев
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7400. КУЗОВЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 50 л., Омутнинск. у., Пермск. в., д. Зиминой. Н. С. 2 уч. Омутнинск. у. Ст. 142, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 окт. 923.

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