Набокин Максим Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Набокин
- Имя
- Максим
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27049. НАБОКИН, МАКСИМ СЕМЕНОВИЧ, 70 л. Гр. Кулачинск. у., Старо-Маловатск. в., д. Яут-Переволочного; — Н. С. 4 р. Калачинск. у. Скрыт. хлеба, лиш. св. 1 г. условно.
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