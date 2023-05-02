Фищев Александр Аполлонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фищев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Аполлонович
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12678. ФИЩЕВ АЛЕКСАНДР АПОЛЛОНОВИЧ, 26 л., Уржумск. у., Шуршинск. в., д. Федосимово. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 105, 109, лиш. св. 1 г. и пор. Пр. 3 Г. П. В. 3. С. 29/ѴІІІ—24.
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