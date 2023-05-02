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Логунов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логунов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
08 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8185. ЛОГУНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л., г. Тулы. Н. С. 5 уч. г. Тулы. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 8 апр. 923.

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