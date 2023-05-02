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Баев Степан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баев
Имя
Степан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
12989. БАЕВ, СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 50 л. Гр. Козловск. у., Подгоринск. в., с. Крутовского; — Н. С. 9 уч. Козловск. у. Должн. прест., пр. р. 1 г. Исп. 4 апр. 920.

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