Фирсов Михаил Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фирсов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 481
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32850. ФИРСОВЪ, МИХАИЛЪ МИХАЙЛОВЪ. Сс.-посел. Верхнеудин. у., в. и с. Бичуры, 27 л., рд. Алатыр. у., въ сл. Барышской; — М. С. 1 уч. Читинск. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Авг. 908. | 3 Марта 904 Казанск. С. П. за убійство кат. раб. 7 л. | 900 111169 1655 У. | 93 32293 169 М. | 99 86483 286¹ и 1655 У. | 92 69161 169 М. | 97 79295 1655 У. | 92 19519 169 М. | 96 45614 977 и 1647 У.
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