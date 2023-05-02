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Малютин Аггей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малютин
Имя
Аггей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8678. МАЛЮТИН АГГЕЙ ИВАНОВИЧ, 57 л., Краснодарск. отд., станицы Выселки. Н. С. 6 уч. Краснодарск. отд. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. в феврале 923.

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