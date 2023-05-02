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Сергеенко Тит Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеенко
Имя
Тит
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8991. СЕРГЕЕНКО ТИТ БОРИСОВИЧ, 23 л., Речицк. у., Автютевичск. в., д. Хабное. Гомельск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 1 г. 1 м. 24 д. Исп. 11 июня 923.

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