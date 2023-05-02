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Чураков Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чураков
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
30320. ЧУРАКОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. г. Боровска; — Н. С. Бауманск. р. Вознесенск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 1 мая 920.

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