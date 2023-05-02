Мазаев Федор Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазаев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8474. МАЗАЕВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 19 л., Татарск. у., Юдинск. в. и с. Омск. Губсуд. Ст. ст. 76, 142, 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 13 июля 923.
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