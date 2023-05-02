Мругальский Болеслав Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мругальский
- Имя
- Болеслав
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89923. МРУГАЛЬСКІЙ, БОЛЕСЛАВЪ Іосифовъ. Мщ. г. Хенцинъ, Кѣлецк. г., 20 л.; — Варшан. С. П., 134, 135, 139, 152, 1629 и 2 ч. 1032 У., каторж. раб. 5 л. и 4 м. Исп. 11 Янв. 908. | 906 72042 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.