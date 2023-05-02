Мругальский Болеслав Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМругальский Болеслав Иосифов

Мругальский Болеслав Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мругальский
Имя
Болеслав
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
11 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 347
Источник
Скан
Оригинальная запись
89923. МРУГАЛЬСКІЙ, БОЛЕСЛАВЪ Іосифовъ. Мщ. г. Хенцинъ, Кѣлецк. г., 20 л.; — Варшан. С. П., 134, 135, 139, 152, 1629 и 2 ч. 1032 У., каторж. раб. 5 л. и 4 м. Исп. 11 Янв. 908. | 906 72042 1655 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.