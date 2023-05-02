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Чураков Василий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чураков
Имя
Василий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
26 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8088. ЧУРАКОВ, ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, 20 л. Гр. Юрьевск. у., Петровск. в., д. Бузановой; - Н. С. 5 уч. Макарьевск. у. Нижегородск. г. Кража, лиш. св. 8 м., с зач. пр. з. Исп. 26 марта 919.

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