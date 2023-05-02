Гайдук Алексей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гайдук
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36052. ГАЙДУКЪ, АЛЕКСѢЙ ГРИГОРЬевъ. Сс.-посел. изъ к.. 36 л., рд. Аченск. у., въ с. Сукеранахъ; — Ярослав. О. С., 2 и. 134, 3 ч. 1655 2 и 3 п. 1659 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Янв. 909. | 22 Дек. 98 г. Ярослав. О. С., 1629 У. — каторж. раб 12 л.
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