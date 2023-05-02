Азанов Пантелеймон Лукин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азанов
- Имя
- Пантелеймон
- Отчество
- Лукин
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44722. АЗАНОВЪ, ПАНТЕЛЕЙМОНЪ ЛУкинъ. Инород. д. Большихъ Чандырей, Кошукск. в., Туринск. у., 37 л.; — Тоболььск. О. С., 4 п. 134, 135, 149, 1525 и 1528 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. и 4 м. Исп. 30 Апр. 905.
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