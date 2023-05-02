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Лифшиц-Озерский Авраам Аронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лифшиц-Озерский
Имя
Авраам
Отчество
Аронович
Дата исполнения приговора
22 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8129. ЛИФШИЦ-ОЗЕРСКИЙ АВРААМ АРОНОВИЧ, 19 л., г. Стародуба. Н. С. 4 уч. Стародубск. г. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. пор. пр. 3 г. Исп. 22 авг. 923.

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