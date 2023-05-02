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Кумиасов Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кумиасов
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7585. КУМИАСОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 33 л., г. Пскова. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 105, 109, 116 и 186, лиш св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 16 ноября 923.

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