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Кравцова Анастасия Ульяновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравцова
Имя
Анастасия
Отчество
Ульяновна
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6918. КРАВЦОВА АНАСТАСИЯ УЛЬЯНОВНА, 18 л., Кубано-Черноморск. обл., станицы Сергиевской, Кубано-Черноморск. Облсуд, Ст. 142, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г., Исп. 1 сент. 923.

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