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Лобин Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобин
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
31 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8156. ЛОБИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л., б. Симбирск. у., Кадыковск. в., д. Екатериновки. б. Симбирск Губсуд. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 31 июля 923.

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