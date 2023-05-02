Александров Павел Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129383. александровъ, павелъ Александровъ. К. Опочецк. у., Ежинск. в., д. Большого-Хмѣлища, 27 л.; — СПБ. Ст. М. С. 4 уч. 23 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Сент. 909.
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