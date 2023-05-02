Абель Гергард Иоганнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абель
- Имя
- Гергард
- Отчество
- Иоганнов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44650. АБЕЛЬ, ГЕРГАРДЪ ІОГАННОВЪ. Лиш. ос; пр. изъ к. Верроск. у., Тиммоск. в., 40 л.; — Перн.-Феллин. С. М. С. (въ 3 р.), 1 ч. 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 21 Мая 905. | 99 87510 1647 У. | 96 79015 1464 У.
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