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Абель Гергард Иоганнов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абель
Имя
Гергард
Отчество
Иоганнов
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44650. АБЕЛЬ, ГЕРГАРДЪ ІОГАННОВЪ. Лиш. ос; пр. изъ к. Верроск. у., Тиммоск. в., 40 л.; — Перн.-Феллин. С. М. С. (въ 3 р.), 1 ч. 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 21 Мая 905. | 99 87510 1647 У. | 96 79015 1464 У.

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