Гуськов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуськов Александр Павлович

Гуськов Александр Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуськов
Имя
Александр
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
31 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3650. ГУСЬКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 27 л., г. Самары. Самарск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 6л. 8м. и пор. пр. 5л. Исп. 31 мая 923

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.