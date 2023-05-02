Лубских Кузьма Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лубских
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8263. ЛУБСКИХ КУЗЬМА МИХАЙЛОВИЧ, 31 г., Н.-Николаевск. у., Каменск. в., д. Усть-Иня. Н.-Николаевск. Губсуд. Ст. 149, ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 25 окт. 923.
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