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Голофаст Евсей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голофаст
Имя
Евсей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
17 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
46138. ГОЛОФАСТЪ, ЕВСЕЙ ПЕТРОВЪ. К. Суражск. у., Струговско-Будск. (Буднянск. тожъ) в., с. Струговской Буды, 49 л.; — У. Чл. О. С., по Сураж. у., 13 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 17 Іюня 905.

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