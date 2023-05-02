Устькачкинцев Иван Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устькачкинцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12379. УСТЬКАЧКИНЦЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 20 л., Пермск. г и у. Ново-Ильинск. в., д. Луговой. Н. С. 10 уч. Пермск. у. Ст. ст. 170, 220, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/ХІ—23.
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