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Бровко Иван Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бровко
Имя
Иван
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
25 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130329. бровко, иванъ Павловъ. Каз. в. и м. Кишенки, Кобелякск. у., 33 л.; — Полтав. О. С., 134, 135, 1, 2 и 4 п. 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 25 Авг. 909.

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