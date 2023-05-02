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Черников Пимен Евсигнеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черников
Имя
Пимен
Отчество
Евсигнеев
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
Источник
Скан
Оригинальная запись
141169. ЧЕРНИКОВЪ, ПИМЕНЪ ЕВСИГНѢЕВЪ. Мщ. г. Черикова, 20 л.; — Кіевск. С. П. 22 Апр. 909, 134, 135, 140, 149 и 1100 У., крѣп. 2 м. Исп. 2 Нояб. 909.

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