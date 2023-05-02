Черников Пимен Евсигнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черников
- Имя
- Пимен
- Отчество
- Евсигнеев
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141169. ЧЕРНИКОВЪ, ПИМЕНЪ ЕВСИГНѢЕВЪ. Мщ. г. Черикова, 20 л.; — Кіевск. С. П. 22 Апр. 909, 134, 135, 140, 149 и 1100 У., крѣп. 2 м. Исп. 2 Нояб. 909.
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