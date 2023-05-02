Ачмиз Гассан Джанчираев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ачмиз
- Имя
- Гассан
- Отчество
- Джанчираев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45023. АЧМИЗЪ, ГАССАНЪ 2 ДЖАНЧИраевъ. Черкесъ Екатеринодар. отд., Шапсугскаго сельск. общ., с. Афипсипъ, 22 л.; — М. С. 4 уч. Екатеринодар. окр. (во 2 р.), 169, 2, 4, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 30 Апр. 905.
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