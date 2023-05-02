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Ачмиз Гассан Джанчираев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ачмиз
Имя
Гассан
Отчество
Джанчираев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
45023. АЧМИЗЪ, ГАССАНЪ 2 ДЖАНЧИраевъ. Черкесъ Екатеринодар. отд., Шапсугскаго сельск. общ., с. Афипсипъ, 22 л.; — М. С. 4 уч. Екатеринодар. окр. (во 2 р.), 169, 2, 4, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 30 Апр. 905.

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