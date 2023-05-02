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Винк Василий Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Винк
Имя
Василий
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
144002. ВИНКЪ, ВАСИЛІЙ ЯКОВЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Торопца, 44 л., рд. въ Лифляндск. г.; — Торопецк. Г. С. 27 Окт. 909, 12, 14 и 169 М., тюр. 5 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 73441. | 20 Февр. 904 г. Г. С. г. Торопца, 169 М. — тюр. 5 м., по сов. съ 2-мя приг. У. Чл. О. С. по Торопецк. у. отъ 22 Апр. 904 г. (170¹ М. — тюр. 1 г.) и отъ 26 Сент. 903 г. (170¹ М. — тюр. 7 м.).

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