Корнев Василий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83516. КОРНЕВЪ, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬевъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ром.-Борисоглѣбск. у., Куракинск. в., д. Воронова; — Ярослав. О. С., 7 Марта 911, 114, 152, 152¹, 2 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 31 Мая 911. | 909 10255 1647 У. | 903 32892 169 М. | 904 88159 169 М.
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