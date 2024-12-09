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Волков Василий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Василий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
21588. ВОЛКОВЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Балахнин. у., Вершиловск. в., д. Гумницы, 34 л.;—Нижегород. О. С., 152. 1627, 1629 и 1632 У., по сов. съ прнг., напеч. въ 908 г. № 2013, каторж. раб. 15 л. Исп. 22 Дек. 908.902 41634 1647 У. | 88 2320 169 М. | 93 26075 1647 У.

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