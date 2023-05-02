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Песков Алексей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Песков
Имя
Алексей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7572 ПЕСКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, Благодарненск. у., с. Сотниковск. Ставропольок. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 6 л. 3 м. 10 д. Исп. 5 нояб. 923.

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