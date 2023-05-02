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Пиотухович Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пиотухович
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
19 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
10250. Пиотухович Александр Николаевич, 24 л., Белорусск. ССР, Оршанск. окр., Копысск. р., д. Старого Сельца. Н. С. 12 уч. Гомельск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 19 июля 926.

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