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Блохин Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блохин
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
23 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
649. Блохин Иван Дмитриевич, 21 г., Переяславль-Залесск. у., Нагорьевск. в., д. Родионово. Н. С. 4 уч. Переяславль-Залесск. у. Ст. 165, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 23/ІІ—26.

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