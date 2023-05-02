Щелкунова Иулитта Адриановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щелкунова
- Имя
- Иулитта
- Отчество
- Адриановна
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 389
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13338. ЩЕЛКУНОВА ИУЛИТТА АДРИАНОВНА, 33 л., Иркутск. у., Усть-Балейск. в., д. Зверево., Н. С. 5 уч. г. Иркутскк. Ст. 140, лиш. св. 1 т. П. в. з. с. 28/ІѴ—24.
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