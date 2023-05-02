Кржешевский Рох Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кржешевский
- Имя
- Рох
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95415. КРЖЕШЕВСКІЙ, РОХЪ ЮЗЕфовъ (онъ же Кржовина), 31 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Брезинск. у., гм. Братошевице, д. Козле; — Петроков. О. С., 21 Апр. 911, 13, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 10 Іюня 911. | 907 4211 2 ч. 1655 У. | 99 82651 169 М. | 902 45538 1655 У. | 97 70016 170 М.
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