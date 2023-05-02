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Максимов Алексей Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Алексей
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8565. МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ, 26 л., Ардатовск у., Шугуровск. в., с. Бузаева, б. Симбирск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1 г. 11 м. 18 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 7 сент. 923.

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