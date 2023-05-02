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Хытин Илья Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хытин
Имя
Илья
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 357
Источник
Скан
Оригинальная запись
13176. Хытин Илья Тихонович, 22 л., Нижне-Ломовск. у., Каменск. в., с. Царешки. Пензенск. Губсуд. Ст. 64, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 6 л. П. в. з. с. 24 дек. 926.

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