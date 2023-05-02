Николаев Петр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9584. Николаев Петр Федорович, 23 л., Ржевск. у., Зубцовск. в., с. Троицкого. В. Т. 48 стр. див. Ст. ст. 180 п. "г", У. К. 1 ч. 7 П. В. П., лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 28 мар. 926.
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