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Николаев Петр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
28 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9584. Николаев Петр Федорович, 23 л., Ржевск. у., Зубцовск. в., с. Троицкого. В. Т. 48 стр. див. Ст. ст. 180 п. "г", У. К. 1 ч. 7 П. В. П., лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 28 мар. 926.

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