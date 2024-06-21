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Богданов Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
130135. БОГДАНОВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Галичск. у., Котельск. в., д. Михалевой, 20 л.; — М. С. Прѣсненск. уч. г. Москвы 25 Сент. 909, 169 и 170 М., тюр. 3 м. и 10 дн. Исп. 25 Сент. 909.

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