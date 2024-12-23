Семенов Василии Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Василии
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35349. СЕМЕНОВЪ, ВАСИЛІИ ТИМОФЕевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Богородск. у., Теренинск. в., д. Козлова, 52 л.; — Владимір. О. С. (въ 7 р.), 132, 2 ч. 1655 и 1657 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 62359, и сего С. отъ 16 Дек. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 11 Марта 905. | 902 48003 1355 У. | 91 9488 172 М. | 97 95883 1647 У. | 88 45581 169 М. | 92 119191 1647 У. | 88 27251 169 М.
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