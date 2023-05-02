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Павлович Ольга Федотовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлович
Имя
Ольга
Отчество
Федотовна
Дата исполнения приговора
08 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
27436. ПАВЛОВИЧ, ОЛЬГА ФЕДОТОВНА, 24 л. Гр. Дриссенск. у., Осветск. в., м. Освет; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Покупка краден., пр. р. 2 г. Исп. 8 июня 920.

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